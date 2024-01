Musikeren Doja Cat er midtpunktet i et nyt sagsanlæg.

Hendes mor, Deborah Elizabeth Sawyer, anklager nemlig Doja Cats bror for at have været voldelig mod både hende selv og Doja Cat, hvorfor der skulle være brug for et midlertidigt polititilhold.

Angiveligt skulle broren Raman Dalithando Dlamini have sparket tænderne ud på Doja Cat, foruden at have givet hende flere sår og skrammer.

Det skriver medierne Page Six og TMZ Hip Hop, der har set sagsanlægget.

Heri fremgår det ligeledes, at den 28-årige musiker skulle være usikker og traumatiseret på grund af sin 30-årige brors voldelige adfærd, ligesom han også skulle have bestjålet hende og truet både hende og moren på livet.

»Raman har verbalt overfaldet hende i en meget nedværdigende og nedgørende måde,« lyder det blandt andet i anmodningen om det midlertidige politiophold.

Polititilholdet skal resultere i, at Raman Dalithando Dlamini ikke må opsøge Deborah Elizabeth Sawyer.

Således vil Doja Cat selv skulle søge om et polititilhold mod broren, selvom moren nævner hende som en anden, der har brug for beskyttelse mod ham.

Den seneste voldelige episode skulle have fundet sted tidligere på måneden og være gået ud over moren.

Angiveligt skulle Doja Cats mor jævnligt have fået fornyet sine midlertidige polititilhold mod sønnen siden 2017, men denne gang udløb tilholdet.