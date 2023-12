Skuespilleren Matthew Perry døde som følge af »akutte virkninger af ketamin«, der førte til den tragiske drukneulykke 28. oktober.

Og nu viser nye resultater fra skuespillerens obduktion, at Perry havde store mængder ketamin i kroppen, skriver TMZ.

Ifølge retsmedicineren i Los Angeles var niveauet af ketamin i Matthew Perrys blod på 3.540 ng/ml (nanogram pr milliliter, red.). Når patienter skal opereres, ligger ketaminniveauet mellem 1000 og 6000, skriver mediet.

Ketamin er oprindeligt et medikament, der bruges som smertestillende middel til blandt andet større dyr. Det har dog også opnået stor popularitet som feststof.

Fredag offentliggjorde sundhedsmyndighederne i Los Angeles, at skuespillerens død blev anset for et uheld.

Her lød det blandt andet, at den verdenskendte skuespiller havde modtaget ketamin for behandling mod depression og angst i en halvanden uges tid op til sin død.

Der blev ikke fundet spor af alkohol, kokain, heroin, PCP, fentanyl eller methamphetamin ifølge obduktionsrapporten.

Også mediet New York Post har nye detaljer fra skuespillerens obduktionsrapport.

Ifølge obduktionsrapporten modtog Matthew Perry regelmæssige indsprøjtninger med testosteron i ugerne op til sin død. Årsagen til testetoronindsprøjtningerne vides ikke.

En ven af den blot 54-årige skuespiller fortæller, at indsprøjtningerne med det mandlige hormon skulle have gjort ham »vred og ond«, lyder det ifølge hans obduktionsrapport.

Matthew Perry havde været glad på trods af en vis irritabilitet forårsaget fra testetoronindsprøjtninger, hævder en kvindelig kollega videre i obduktionsrapporten.

»Hun talte sidst med Perry for et par dage siden, og han virkede fin og var i godt humør,« står der ifølge New York Post i obduktionsrapporten.

Matthew Perry døde 28. oktober i en alder af blot 54 år.

I sine erindringer, der udkom i 2022, fortalte skuespilleren om, at han tidligere var blevet behandlet med stoffet ketamin. Læs mere om det, lige her.