For snart to år siden skød og dræbte Alec Baldwin en filmfotograf under optagelser til filmen ‘Rust’. Efterfølgende blev skuespilleren anklaget for uagtsomt manddrab.

Men i april i år kunne han ånde lettet op, da alle anklager mod ham blev droppet. En beslutning som Baldwins advokater, Luke Nikas og Alex Spiro, var meget tilfredse med.

Men som de sagde til NBC News:

»Vi opfordrer til en ordentlig undersøgelse af fakta og omstændighederne omkring den tragiske ulykke.«

Alec Baldwin under optagelser til filmen 'Rust' Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Alec Baldwin under optagelser til filmen 'Rust' Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Nu er undersøgelsen så lavet, og det er ikke godt nyt for Alec Baldwin. For den åbner op for, at skuespilleren igen kan blive tiltalt for drabet.

Ulykken skete 21. oktober 2021, hvor den 65-årige Baldwin under optagelser til westernfilmen »Rust« holdt en Colt-revolver, der viste sig at være skarpladt.

Da pistolen gik af, blev filmfotografen Halyna Hutchins ramt og døde. Men Alec Baldwin har hidtil nægtet at være ansvarlig for dødsfaldet.

Dels fordi det ikke var hans ansvar at kontrollere pistolen, og dels fordi han gentagne gange har nægtet, at han trykkede på aftrækkeren.

Derimod har han hævdet, at pistolen gik af ved en fejl, da han tog ladegreb.

Men præcis dét punkt stiller den nye undersøgelse nu spørgsmålstegn ved. I en ny retsmedicinsk rapport, som People har fået fat i, konkluderes det, at aftrækkeren må have været trykket ‘tilstrækkeligt’ ind for at kunne forårsage ulykken.

»Den fatale hændelse var konsekvensen af, at hammeren manuelt blev trukket tilbage til sin helt bagudrettede og spændte position efterfulgt af at aftrækkeren – på et tidspunkt – blev trukket eller trykket bagud,« citerer mediet fra rapporten.

Med andre ord – Baldwin må have trykket på aftrækkeren.

Det vides endnu ikke om anklagemyndigheden i den amerikanske delstat New Mexico, på baggrund af den nye rapport, igen vil lægge sag an mod Alec Baldwin. Men da anklagerne mod ham blev droppet i april, forbeholdt anklagemyndigheden sig ret til at genoptage sagen, hvis der kom nye detaljer frem i sagen.