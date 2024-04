Alt ved hende var større. Talentet. Salgstallene. Rekorderne. Priserne. Tragedierne. Skandalerne. Og nu rører hun på sig igen. Knap 13 år efter hendes tragiske død. 27 år gammel.

'Enhver, der er indblandet i denne film, bør blive arresteret' raser én, mens en anden harcelerer: 'Alt ved denne film er en fornærmelse'. Begge på det sociale medie X.

Og om den kommende biografiske film om popstjernen Amy Winehouse, som har premiere 11. april.

'Back to Black' hedder den. Efter succesalbummet af samme navn, som forvandlede hende til en international superstjerne. Og blev hendes sidste.

Men selvom filmen altså endnu ikke har haft premiere, skummer fansene allerede af raseri. Især over to ting. Over valget af skuespillerinde. Og over Amy Winehouses far Mitch, som er medproducer på filmen.

Starter vi med ham, mener mange fans nemlig, at han er grisk. Og udelukkende interesseret i at score kassen på sin berømte afdøde datter. Præcis som mange mener, at han gjorde, mens hun levede.

Amy Winehouse blev født i London-forstaden Southgate i 1983 af jødiske forældre. Hendes mor var farmaceut, faderen taxichauffør. Og fritidssanger.

Forældrene blev skilt, da hun var ni år gammel. Hendes far havde fundet en anden, flyttede ud af hendes liv.

Musikken havde hun dog fra ham. Sange fra en anden tid. Frank Sinatra, Billie Holiday, Sarah Vaughan. Dem lyttede hun til. Legede med sin egen stemme i samspil med deres.

Amy Winehouse fanget under en koncert i sommeren 2007. Foto: Brian Kersey/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Amy Winehouse fanget under en koncert i sommeren 2007. Foto: Brian Kersey/AP/Ritzau Scanpix

Samme år som forældrene blev skilt, blev Amy Winehouse optaget på en lokal musikskole, købte sin første guitar som 14-årig og begyndte at spille små lokale koncerter og fik fem år senere hul igennem og udgav i 2003 - 20 år gammel - sit første album 'Frank'.

Men det var ikke for ingenting, at hun som barn havde det jødiske kælenavn 'Nooge'. Som ifølge et portræt i Financial Time betyder noget i retning af 'den, der altid overskrider grænser'.

For som hun i et interview med The Guardian tilbage i 2006 ikke lagde skjul på, så var det hendes overbevisning, at hendes afhængighed af stoffer, alkohol, mænd og følelsesmæssige nedture var en nødvendighed for hende som kunstner. At harmoni og balance var vejen til kunstnerisk selvmord.

»Så kan du lige så godt pakke sammen,« sagde hun.

På det tidspunkt var det for længst begyndt at sejle for hende. Hendes koncerter var mildest talt uforudsigelige. Blev de overhovedet gennemført, var det med en tydeligt påvirket Amy Winehouse ved mikrofonen.

Gennem sit korte liv var Amy Winehouse utallige gange i retten. Her dog for at støtte op om Blake Fielder-Civil, som hun blev gift med. Foto: Shaun Curry/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Gennem sit korte liv var Amy Winehouse utallige gange i retten. Her dog for at støtte op om Blake Fielder-Civil, som hun blev gift med. Foto: Shaun Curry/AFP/Ritzau Scanpix

Det efterfølgende år udkom andet album 'Back to Black' og med det turneer hun verden rundt. Også Danmark.

'Tydeligt beruset Amy Winehouse slap nogenlunde helskindet fra aftenens koncert', lød overskriften eksempelvis i musikmagasinet Gaffa.

På det tidspunkt holdt hun pause fra sit mildest talt tumultariske forhold til Blake Fielder-Civil, som hun mødte og blev kæreste med i 2004.

Ham, der angiveligt fik hende på stoffer. Ham og et forhold, der inspirerede hende til flere af numrene på albummet.

Amy Winehouse og Blake Fielder-Civil i et lykkeligt øjeblik. Foto: Phil Mccarten/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Amy Winehouse og Blake Fielder-Civil i et lykkeligt øjeblik. Foto: Phil Mccarten/Reuters/Ritzau Scanpix

Men han var langt fra eneste mand i Amy Winehouses liv.

'Daddy’s Girl' fik hun tatoveret på sin skulder. Og han var der da også, big time. Havde ifølge onde tunger været det, siden datteren begyndte at lugte af succes. Agerede som en slags ekstra manager. Af kærlighed, sagde han selv.

Men fans af Amy Winehouse mente og mener noget andet. At han grisk baskede i sin datters succes. Sugede rampelyset til sig. Mens hans datter var ved at gå i opløsning.

Konstant gav han interviews om sin berømte datter, havde eget tv-show og prøvede ihærdigt at få en egen karriere som sanger op at køre.

Trivedes, som han erkendte over for en journalist, med sin plads i rampelyset.

En indrømmelse, som han i et interview med The Guardian i 2015 dog havde travlt med at tage afstand til.

»De skulle have set, hvor sjovt det var at skulle slås med narkohandlere,« forklarede han og fortsatte:

»Når jeg ser tilbage på den tid, fortryder jeg virkelig nogle af de ting, jeg gjorde. Men mine motiver var de rigtige. Du forsøger at beskytte din datter, og halvdelen af tiden gør du bare bare situationen værre.«

En af de situationer, mange hæftede sig ved, var, at han aldrig satte hende stolen for døren. At han eksempelvis i 2005 pressede hende til at fortsætte sin turné, selvom det var åbenlyst, at hun var helt ude i tovene. Hun skulle i afvænning, insisterede hendes manager.

'Nej', sagde hendes far. Et svar, hun brugte i nummeret 'Rehab'.

Amy Winehouse på vej til retten med sin far Mitch. Denne gang var hun selv tiltalt. Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Amy Winehouse på vej til retten med sin far Mitch. Denne gang var hun selv tiltalt. Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix

En anden situation var ifølge The Guardian blot en måned før hendes tragiske død. Hvor hun under en koncert i Beograd tydeligt totalt havde mistet enhver kontrol over sig selv.

»Jeg var der ikke,« lød Mitch Winehouses forklaring til avisen på sin manglende indgriben som - ikke mindst takket være den Oscarvindende dokumentar 'Amy' fra 2015, der mildest talt ikke skåner hendes far - har printet sig fast på fansenes nethinde.

»De fremstiller mig gladeligt som en pengegrisk, opmærksomhedssøgende far, som ikke var der. Det ville Amy ikke have ønsket, for Amy vidste, at det ikke var sandheden,« forsvarede han i The Guardian.

Sådan døde Amy Winehouse Amy Winehouse blev fundet død i sit hjem i Camden 23. juli 2011 Ifølge ligsynet døde hun af alkoholforgiftning Politiet fandt tre tomme vodkaflasker - to store og en lille i huset Hun havde en promille på 4,16 mg På dødstidspunktet var Amy Winehouse angiveligt ude af sit narkomisbrug I længere perioder forsøgte hun ligeledes at kvitte alkohol, men fik jævnligt tilbagefald Hun led desuden af bulimi, hvilket ifølge hendes familie bidrog til forgiftningen Amy Winehouse blev 27 år gammel LIVSLINJEN Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.

Men billedet er blevet hængende. Hænger der endnu og er atter genstand for vrede fra fans, der stadig begræder hendes alt for tidlige død og ikke mener, at den kommende film - som hendes far altså er medproducer på - fremstiller det sande billede af Amy Winehouse og hendes kampe. Indre og ydre.

Og de mener slet ikke, at den engelske skuespiller Marisa Abela overhovedet er værdig til at spille rollen som den ikoniske sangerinde.

'Det er fucking frastødende', lød det allerede, da en teasertrailer til filmen blev udsendt for et år siden og hetzen på sociale medier som X og TikTok gik amok.

'Hun hverken ligner eller lyder som hende'. 'En fornærmelse'.

For knap 13 år efter sin død, er Amy Winehouse stadig et ikon. En stjerne på himlen, der aldrig kommer til at dø ud.

Et stort træ foran det hus i Camden, hvor Amy Winehouse boede, har siden hendes død været et mindetræ til hendes ære. Her brevet, hvor tre fans med barnligt skrift erklærer deres kærlighed til hende. Foto: Julia Kilian/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Et stort træ foran det hus i Camden, hvor Amy Winehouse boede, har siden hendes død været et mindetræ til hendes ære. Her brevet, hvor tre fans med barnligt skrift erklærer deres kærlighed til hende. Foto: Julia Kilian/AP/Ritzau Scanpix

Eller som der med barnlig skrift står på det brev, der er bundet fast til mindetræet ude foran Amy Winehouses tidligere hjem i London-forstaden Camden:

'Jeg ved godt, at du døde, men folk holder stadig af dig og jeg er en af dem…. og glem ikke: jeg elsker din musik'.