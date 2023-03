Lyt til artiklen

Tirsdag mødte Gwyneth Paltrow op i retten i Utah.

Her startede den retssag, hvor den 50-årige skuespiller og livsstilsinfluencer står anklaget i et civilt søgsmål af 76-årige Terry Sanderson for at have forårsaget den pensionerede øjenlæge en permanent hjerneskade under en skiulykke i 2016.

Og her i retten fortalte skuespillerindens advokat Stephen Owen, at også Gwyneth Paltrows mand, tv-skribenten Brad Falchuk, samt hendes to børn, den 18-årige datter Apple og den 16-årige søn Moses, vil vidne i retten.

Det skriver People og Fox News.

Terry Sanderson var også til stede ved retssagens begyndelse i retten i Park City, Utah i USA, tirsdag 21. marts 2023. Foto: POOL Vis mere Terry Sanderson var også til stede ved retssagens begyndelse i retten i Park City, Utah i USA, tirsdag 21. marts 2023. Foto: POOL

Ifølge advokaten var familiemedlemmerne nemlig også til stede under den skæbnesvangre dag ved Deer Valley Resort i 2016.

Ikke mindst skulle sønnen Moses, der dengang var ni år, have været 'bekymret', da han var blandt de første til at se til sin mor efter sammenstødet.

»Hendes gruppe er hende, Brad – hendes nuværende ægtemand – som I kommer til at høre fra. Hendes datter Apple, som I kommer til at høre fra. Moses, som I kommer til at høre fra,« fortalte advokaten Stephen Owen i sine indledende bemærkninger.

Gwyneth Paltrow har sine to børn med eksmanden Chris Martin.

Gwyneth Paltrow i retten. Foto: POOL Vis mere Gwyneth Paltrow i retten. Foto: POOL

Den pensionerede øjenlæge Terry Sanderson lagde sag an mod Gwyneth Paltrow tilbage i 2019.

Her anklagede han skuespillerinden for at kollidere med ham, mens han kørte ned ad en begynderbakke sammen med en skiinstruktør.

Gwyneth Paltrow skulle tilmed have 'rejst sig, drejet rundt og løbet videre, dermed efterladt Sanderson forbløffet, liggende i sneen, alvorligt tilskadekommen' ifølge søgsmålet.

Terry Sanderson ønsker en erstatning på mere end to millioner danske kroner – efter at have fået afvist sit første erstatningsønske på 20 millioner kroner – da han mener, at sammenstødet resulterede i en 'permanent traumatisk hjerneskade', foruden fire brækkede ribben, svig og smerte, vansiring, følelsesmæssig nød og tab af livsglæde.

ARKIV. Ægteparret, skuespiller Gwyneth Paltrow og tv-producer Brad Falchuk. Foto: Robyn Beck Vis mere ARKIV. Ægteparret, skuespiller Gwyneth Paltrow og tv-producer Brad Falchuk. Foto: Robyn Beck

Terry Sanderson har ligeledes sagsøgt skisportsstedet og to unavngivne ansatte.

Gwyneth Paltrow har dog fastholdt, at anklagen er 'fuldstændig uden berettigelse'.

Skuespillerinden har dertil modsagsøgt Terry Sanderson og ønsket en 'symbolsk erstatning i form af 1 dollar', foruden erstatning for hendes advokatomkostninger i sagen.

Gwyneth Paltrow mener, at det var den tidligere øjenlæge, der ramte hende, og beskylder ham for at ville 'udnytte hendes kendisstatus og rigdom', som det fremgår af sagsdokumenterne.

Retssagen i Utah forventes at løbe en uge frem og slutte tirsdag 30. marts.