Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ægteskabet mellem Hollywoodstjernen Reese Witherspoon og Jim Toth er et afsluttet kapitel.

Skuespilleren har nemlig officielt anmodet om skilsmisse.

Det skriver mediet TMZ, som er i besiddelse af de juridiske dokumenter.

Ifølge de juridiske dokumenter fremgår det, at hun og Jim Toth underskrev en ægteskabspagt tilbage i 2011, ligesom der ligger en plan for opdragelsen af deres fælles barn.

Den 47-årige skuespiller delte nyheden om, at parret ville lade sig skille efter 12 års ægteskab i et opslag på Instagram tidligere i marts.

»Vi har nydt så mange skønne år sammen, og vi ser nu fremad med dyb kærlighed, venlighed og stor gensidig respekt for alt det, vi har skabt sammen. Vores største prioritet nu er vores søn og hele vores familie, mens vi ser mod næste kapitel. Den her slags ting er aldrig lette og er ekstremt personlige. Vi sætter pris på alles respekt for vores privatliv i denne tid.«

Hollywoodstjernen har sammen med sin kommende eksmand sønnen Tennessee James Toth.

Hun har også to andre børn, Ava Elizabeth Philippe og Deacon Reese Phillippe, fra sit tidligere ægteskab med Ryan Phillippe.

Reese Witherspoon har medvirket i en lang række af film og tv-serier, heriblandt filmene 'Legally Blonde' og 'American Psycho' samt tv-serierne 'Big Little Lies' og 'The Morning Show'.