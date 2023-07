Med ejerskab af flere hoteller i Danmark, flere investeringer og sit opkøb af Spies har den norske hotelrigmand Petter Stordalen tjent milliarder.

Men investeringsselskabet Strawberry Capital, som er datterselskab til moderselskabet Strawberry Group der ejes af Petter Stordalen, gik i 2022 ud med et stort millionunderskud på næsten 200 millioner norske kroner.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Millionunderskuddet lyder helt konkret på minus 196,5 millioner norske kroner før skat, og er det dårligste regnskab siden finanskrisen i 2008 for investeringsselskabet, skriver mediet.

Ifølge det norske medie Dagens Næringsliv skyldes millionunderskuddet blandt andet realiserede tab på aktiemarkedet på knap 38 millioner norske kroner.

Hotelkongen Petter Stordalen har i Danmark stået bag investeringer i Villa Copenhagen ved Københavns Hovedbanegård, Comfort Hotel Copenhagen Airport, Clarion Hotel Copenhagen Airport, Comfort Hotel Vesterbro og Skt. Petri.

I 2021 valgte Petter Stordalen dog at sætte to af sine hoteller i Danmark til salg. I januar 2021 blev Hotel Skt. Petri solgt for knap 1,1 milliarder danske kroner og i september samme år blev Comfort Hotel solgt for 600.000 millioner kroner.

Foruden hoteller i Danmark har Stordalen en del aktiver i resten af Skandinavien.

Aktiverne dækker blandt andet over hoteller, shoppingcentre, rejseselskaber og flyselskaber.