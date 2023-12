Bobbie Jean er gået bort i en alder af bare 41 år.

Det skriver TMZ, som har fået det bekræftet af hendes mor, Jane Carter.

»Jeg er i chok over min datters pludselige død, og jeg har brug for tid til at forstå den frygtelige realitet, der rammer mig for tredje gang,« udtaler hun ifølge mediet.

Det er nemlig ikke første gang, at Jane Carter går igennem enhver forældres mareridt.

I 2012 døde Leslie Carter som følge af en overdosis, mens tragedien igen ramte Carter-familien i efteråret sidste år, hvor musikeren Aaron Carter blev fundet død i sit hjem. Han blev kun 34 år.

Den nu afdøde Bobbie Jeans dødsårsag er endnu ukendt.

Hun var involveret i sin musikalske families liv, især Aarons Carters, som hun var garderobe og makeupartist for i forbindelse med hans turneer tilbage i 2000'erne.

Bobbie Jean efterlader sig en otteårig datter.

»Selvom tabet af et barnet er frygteligt, må tabet af en forældre som et lille barn være meget større. Derfor vil jeg bede jer om også at sende jeres tanker til mit kære barnebarn, som nu er efterladt uden sin mor,« siger Jane Carter.