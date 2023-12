Enhver forældre kan formentlig skrive under på, at det er dyrt at få børn.

Det kan den 43-årige komiker Nick Cannon i den grad også med sine 12 børn.

Mindst en gang om måneden bliver han nødt til at tage børnene i Disneyland i Californien for blandt andet at fejre deres fødselsdag, siger han til podcasten The Breakfast Club.

Og det løber hurtigt op, når man skal betale indgang, transport og hotel til så mange børn.

Nick Cannon mistede desværre sin søn Zen til en hjernetumor i 2021. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nick Cannon mistede desværre sin søn Zen til en hjernetumor i 2021. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Til podcasten afslører han, at han bruger hele 200.000 dollar om året på Disneyland. Det svarer til cirka 1,3 millioner kroner.

Nick Cannon fortæller, at han længe har haft et forhold til forlystelsesparken.

Fra 2009 til 2013 var han vært for Disneylands årlige juleparade, hvilket også betød gratis billetter til ham og familien. Dengang kunne han dog nøjes med at bruge rabatten på sine to børn Moroccan og Monroe, som han deler med ekskonen Mariah Carey.

Siden er kuldet af børn vokset betragteligt. Alene i 2022 voksede børneflokken med fem.

I dag har Nick Cannon den femårige søn Golden og den etårige datter Powerful Queen med modellen Brittany Bell, som sidste år annoncerede, at hun og komikeren venter deres tredje barn.

Sangeren Mariah Carrey deler børnene Moroccan og Monroe med Nick Cannon. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sangeren Mariah Carrey deler børnene Moroccan og Monroe med Nick Cannon. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig havde Nick Cannon også termin med endnu et barn med dj'en Abby De La Rosa, som han også har de et år gamle tvillinger Zion Mixolydian og Zillion Heir med.

Derudover har Nick Cannon også i juni 2022 fået et barn med modellen Bre Tiesi.

Seneste skud på stammen, en datter ved navn Halo Marie Cannon, kom til verden december sidste år.

Datteren har han fået med modellen Alyssa Scott, med hvem han i forvejen har sønnen Zen fra 2021, som døde blot fem måneder gammel grundet en tumor i hjernen.