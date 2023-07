Hun blev et verdenskendt navn, da Netflix-serien 'Tiger King' rullede over skærmen.

Siden da har der været mere stille omkring dyreaktivisten Carole Baskin, men i forbindelse med løven, som er løs i Berlin, har Bild talt med hende.

Og Carole Baskin har en teori, der lyder på, at det formentlig slet ikke er en løve, som render rundt i de tyske gader.

»Min erfaring er, at de fleste mennesker ikke kan bestemme arten af ​​en stor kat, og det er meget mere sandsynligt, at det er en mindre eksotisk kat, for eksempel en bjergløve ​​eller los, hvis pelsen ikke viser nogle iøjnefaldende pletter,« siger hun.

Som tilfældet også var i 'Tiger King' er Carole Baskin bestemt ikke glade for privatpersoner, som ejer store kattedyr. Det er endnu ikke slået fast, hvem det er, der ejer den formodede løve, som er fri i Berlin, men hvis det er en privat ejer, som den er undsluppet fra, mener hun nok engang, at det peger på, at privatpersoner ikke skal eje det store dyr.

»Store katte, som løver, er kraftfulde rovdyr, der kræver særlig pleje og et sikkert indelukke. Skulle den være sluppet væk fra en privat ejer, fremhæver dette risikoen ved at holde eksotiske vilde dyr som kæledyr. Selv de mest velmenende ejere er ikke i stand til at holde dem ordentligt.«

Carole Baskin tror at løven formentlig er bange og stresset over det uvante miljø, som den befinder sig i. Endnu mere, hvis hun normalt er en del af en flok, men nu er på egen hånd.

»Løver er ikke vant til byområder, så de ukendte syn, lyde og lugte vil sandsynligvis være overvældende. Hvis hun føler sig truet, kan hun måske gå til forsvar.«