I næste uge lander Hollywood-stjernen Sofia Vergaras nye serie 'Griselda', der handler om narkobaronessen Griselda Blanco, på Netflix.

Men det er ikke alle, der er lige glade for, at serien om narkodronningen ser dagens lys.

Griselda Blancos børn har i hvert fald indledt et søgsmål i et forsøg på at bremse serien i at nå ud til det internationale publikum.

Det skriver TMZ.

Mediet har fået indsigt i retsdokumenter, der viser, at Griseldas børn har sagsøgt både Sofia Vergara og Netflix.

Griselda Blanco. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Griselda Blanco. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Børnene mener, at man udnytter familiens navn og image, når man portrætterer Griselda Blanco i serien.

Det er især Griseldas søn, Michael Blanco, der mener, at han er blevet udnyttet.

Han skal nemlig ifølge mediet have foretaget en række interviews, hvor han fortæller sin og morens livshistorie med det formål, at de mange interviews skulle blive til en tv-serie eller en bog.

Kokaindronningens søn mener, at folkene bag den nye Netflix-serie har brugt materiale fra de interviews, og det er derfor familien nu går rettens vej.

Sofia Vergara, der blandt andet er kendt fra serien Modern Family, spiller Griselda Blanco i serien, og så er skuespilleren også producer.

Serien har premiere på Netflix 25. januar, hvis altså ikke Griselda Blancos familie får stoppet det.