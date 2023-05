Den britiske sager Paul Cattermole, der er kendt fra popbandet S Club 7, døde i sidste måned som 46-årig.

Nu er dødsårsagen blevet offentliggjort i en udtalelse, der understreger, at Paul Cattermole døde af naturlige årsager.

Det skriver Sky News.

Som følge heraf vil hans død ikke blive efterforsket yderligere.

Meddelelsen om Paul Cattermoles død kommer få uger efter at S Club 7 annoncerede en stor genforeningsturné.

På blandt andet Facebook og Instagram lyder det i en skriftlig udtalelse fra popgruppens fælles konto, at "vi er sønderknuste over bortgangen af vores bror Paul".

- Der er ingen ord, som kan beskrive sorgen over tabet. Vi var så heldige at have haft ham i vores liv, og vi er taknemmelige for de fantastiske minder, som vi har, skriver S Club 7.

Den 46-årige sanger blev torsdag fundet livløs i sit hjem i Dorset, som ligger i det sydlige England.

Dødsfaldet kom ud af det blå, og ramte især hårdt for Hannah Spearritt, der også var medlem af bandet, men valgte at trække sig efter Cattlemoles død.

Hun var kærester med Cattermole i en længere periode og kaldte ham for sin første store kærlighed.