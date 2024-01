Musiker og The Beach Boys-stifter Brian Wilson er i sorg.

I et opslag på det sociale medie X annoncerer den 81-årige pop-pioner, at hans kone er gået bort.

'Mit hjerte er knust. Melinda, min elskede hustru gennem 28 år, er gået bort denne morgen,' skriver Brian Wilson tirsdag aften.

Den 77-årige manager Melinda Ledbetter sov stille ind tirsdag morgen i sit hjem.

'Vores fem børn og jeg er helt i tårer. Vi er fortabte,' skriver Brian Wilson.

Musiker Brian Wilson og hustruen Melinda Ledbetter til filmfestival i Berlin i 2015. Nu er hustruen gået bort af endnu uvisse årsager. Foto: Hubert Boesl/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Musiker Brian Wilson og hustruen Melinda Ledbetter til filmfestival i Berlin i 2015. Nu er hustruen gået bort af endnu uvisse årsager. Foto: Hubert Boesl/AP/Ritzau Scanpix

Brian Wilson og Melinda Ledbetter blev gift i 1995, og sammen adopterede de fem børn: Dakota Rose, Daria Rose, Delanie Rose, Dylan og Dash.

'Vi vil savne hende, men hylde alt det, hun lærte os,' skriver Brian Wilson i et efterfølgende opslag på X, som her er underskrevet børnene.

Siden 1999 fungerede Melinda Ledbetter som Brian Wilsons musikalske manager. Her er hun flere gange blevet krediteret for at have hjulpet sin mand gennem sine psykologiske problemer.

'Melinda var mere end min hustru. Hun var min redningskvinde. Hun gav mig den følelsesmæssige sikkerhed, jeg havde brug for til at opretholde en karriere,' skriver Brian Wilson i mindeopslaget.

I 2014-filmen 'Love & Mercy' blev det blandt andet portrætteret, hvordan Melinda Ledbetter hjalp Brian Wilson juridisk ud af sit værgemål og sit 24-timers terapiprogram under psykologen Eugene Landy.