De var de sjove mænd i 1970erne, der gjorde tykt grin med alskens autoriteter.

Blandt andet Jesus i filmen 'Life of Brian'.

Den satiriske gruppe Monty Python fik deres publikum til at grine, men de to stiftende medlemmer Eric Idle og John Cleese har tilsyneladende ikke så meget at grine ad sammen.

De er nemlig uvenner.

Det skriver blandt andet musiksitet Soundvenue på baggrund af en SoMe-disputs mellem de to Monty Python-medlemmer.

I et opslag på X skriver John Cleese om sin relation til Eric Idle:

»Vi har altid afskyet hinanden, men først for nylig er sandheden begyndt at komme frem«, skriver John Cleese blandt andet som svar på et tweet fra en fan.

Når man har med Monty Python at gøre kan man ikke helt vide sig sikker på, om der er tale om alvor eller satire.

Her ses et billede af Monty Python fra 1976. Det er John Cleese helt til venstre, og Eric Idle står som nummer tre fra højre. Foto: Suzanne Vlamis/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af Monty Python fra 1976. Det er John Cleese helt til venstre, og Eric Idle står som nummer tre fra højre. Foto: Suzanne Vlamis/AP/Ritzau Scanpix

Det får X-brugere til i opslag at lufte en mistanke om, at uenigheden mellem de to muligvis er et satirisk indslag.

Men skal deres ord tages bogstaveligt, har de ikke meget til overs for hinanden.

Baggrunden for deres uoverensstemmelse er angiveligt, at Erik Idle er utilfreds med ‘Monty Python’-kollegaen Terry Gilliams datter Holly, som er gruppens manager. Idle mener, at hun er årsag til, at han har økonomiske problemer.

»Vi ejer alt, hvad vi nogensinde har lavet i Monty Python, og jeg havde aldrig i min alder forestillet mig, at indtægterne ville falde så drastisk. Men hvis man får et Gilliam-barn som sin manager, burde man ikke være overrasket«, skriver Eric Idle på X.

En udlægning, som John Cleese ikke kan genkende.

»Jeg har arbejdet med Holly de seneste ti år, og jeg finder hende effektiv, klarsynet og hårdtarbejdende. Michael Palin har bedt mig gøre det klart, at han deler samme holdning«, skriver John Cleese på X.

Eric Idle slår efterfølgende fast, at han er glad for ikke at have set John Cleese i syv år.