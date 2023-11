Peter Nygård, manden bag tøjmærket Nygård International, er sexforbryder.

Det står klart, efter en canadisk jury mandag kendte ham skyldig i at have begået seksuelle overgreb.

Det skriver BBC.

Ifølge anklagerne forgreb han sig på fem kvinder fra 1980erne og frem til 2005. Han blev dømt for fire af disse.

Peter Nygård, der både har finske og canadiske rødder, har hele tiden nægtet sig skyldig og sagt, at kvinderne kun har anlagt sagen for at få penge fra ham. Ifølge BBC viste han ingen synlig reaktion på domfældelsen.

Kvinderne, det gik ud over, var fra 16 til 28 år gamle og blev lokket ind i et privat luksusværelse i firmaets canadiske hovedkontor i Toronto.

Her var der en bar, stor seng og døre uden håndtag, hvis automatiske låse blev styret af Peter Nygård. Det var her, han forgreb sig på kvinderne.

Modemogulens advokater siger, at de nu vil overveje de fremtidige muligheder.

Der vil blive afholdt en høring om strafudmålingen den 21. november.

En af Peter Nygårds største modstanderen er hans egen søn, Kai Zen Bickle, som også talte til pressen efter dommen.

Her kaldte han det en sejr for alle dem, der er stået frem.

»Det er ikke godt for brandet at være søn af et monster,« sagde han videre.

Peter Nygård, som engang blev anslået til at være god for 700 millioner dollar, er langt fra færdig med at sidde på retsbænken.

Han har en kommende sag i Montreal med anklager om overfald og indespærring. Efterfølgende skal han udleveres til USA, hvor myndighederne hævder, at han i årtier har haft 'kriminel adfærd', der involverer mindst et dusin ofre over hele kloden.

Modemoguel trak sig tilbage som bestyrelsesformand for Nygård International, som kort efter gik konkurs, da amerikanske myndigheder ransagede hovedkvarteret i New York.