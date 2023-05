Der var mange, der formåede at vække opsigt til nattens Met Gala.

Blandt andet var der to graviditetsafsløringer, ligesom både Jared Leto og Doja Cat på humoristisk vis gik til Karl Lagerfeldt-temaet ved at hylde hans ikoniske kat. Men der er særligt et par, der siden er løbet med overskrifterne verden over.

For Rihanna og A$AP Rocky formåede såvel at vise sangerindens gravide mave frem som at hylde Karl Lagerfeldt med både stil og som sjældnere set: humor.

»Rihanna var forklædt som en hvid rose med påsatte øjenvipper uden på solbrillerne. Hun formåede virkelig at larme samtidig med, at hun var tro mod temaet,« fortæller kjoledesigner og modeekspert Søren Le Schmidt til B.T.

Rihanna og A$AP Rocky til det årlige Met Gala, 1. maj 2023, der i år havde Karl Lagerfeld som tema på det ikoniske museum. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Rihanna og A$AP Rocky til det årlige Met Gala, 1. maj 2023, der i år havde Karl Lagerfeld som tema på det ikoniske museum. Foto: ANGELA WEISS

Den storslåede hvide kjole med det enorme slæb har også fået flere fans til at spekulere på Twitter om, hvorvidt Rihanna og A$AP Rocky mon var blevet gift i al hemmelighed.

Men blandt de overdådige Cartier-smykker i den tunge millionklasse fandt man altså ikke nogen vielsesring.

Og for kjoledesigner Søren Le Schmidt var det heller ikke 'bryllupskjole', der først faldt ham ind.

»Man forbinder jo Karl Lagerfeldt med det her kontrastfyldte sort-hvide univers, de sorte læderhandsker med smykkerne udenpå, de sorte solbriller og det sorte slips. Helt overordnet bare meget stort og dramatisk,« forklarer Søren Le Schmidt.

Kjoledesigner Søren Le Schmidt. Foto: Emilia Staugaard Vis mere Kjoledesigner Søren Le Schmidt. Foto: Emilia Staugaard

Og det tema havde ikke kun Rihanna, men også hendes kæreste A$AP Rocky stor succes med.

»Der var også mange modige mænd på den røde løber. Ikke mindst A$AP Rocky, der havde en kilt med slæb på udenpå sine jeans og havde Karl Lagerfeldts ikoniske solbriller og læderhandske med smykkerne udenpå,« fortæller modeeksperten.

Så det var ikke kun Jared Letos store kattekostume, der formåede at hylde den afdøde designer med humor.

Rihanna og A$AP Rocky til det årlige Met Gala, 1. maj 2023, der i år havde Karl Lagerfeld som tema på det ikoniske museum. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Rihanna og A$AP Rocky til det årlige Met Gala, 1. maj 2023, der i år havde Karl Lagerfeld som tema på det ikoniske museum. Foto: ANDREW KELLY

Det lykkedes i den grad også det fashionabelt sent ankomne musikerpar – der snart er forældre til to – med Rihannas roseudklædning og øjenvipperne udenpå solbriller og med A$AP Rockys kilt, mange bælter og glimtende sten.

»Der var mange, der gjorde det med humor, og det var virkelig befriende. Det spiller ind i en nyere tendens med, at vi godt må tage lidt pis på os selv og hinanden på den røde løber,« slutter Søren Le Schmidt.