Sharon Stone kunne i februar dele den triste nyhed, at hendes bror, Patrick, i en alder af blot 57 år var gået bort.

18 måneder tidligere var det den kun 11 måneder gamle nevø River, som Sharon Stone måtte tage afsked med.

65-årige Sharon Stone har åbenhjertigt fortalt om tabene på via sin sociale medier, og nu sætter hun flere ord på, hvordan det har påvirket hende.

Det sker i et interview med Daily Mail.

»Det er meget (at forholde sig til, red.). Det er ødelæggende.«

Hun fortæller til mediet, at hun stadig kæmper med at acceptere de to store tab, og at der kun er én måde at komme videre på.

»Jeg forsøger bare at tage en dag ad gangen. Jeg må bare prøve at forstå det.«

Sharon Stone fortæller, at hun har været vant til at have døden tæt på i sin rolle som aids-ambassadør, men ikke desto mindre har tabet af broren og nevøen været ubærlig for hende.

Hendes bror døde af et pludseligt hjerteanfald, mens River døde af et omfattende organsvigt.

Som om det ikke var nok, var Sharon Stone også tæt på at miste sin lillesøster, Kelly, under coronapandemien. Her blev søsteren, som har den autoimmune sygdom lupus, indlagt på hospitalet med alvorligt vejrtrækningsbesvær, men kom sig dog.