Millie Bobby Brown var kun 12-år gammel, da serien 'Stranger Things' fik premiere.

Nu er hun 19, og arbejdet på seriens sidste sæson skal så småt optages. Og det er noget, hun glæder sig til … at blive færdig med.

Det fortæller hun i et stort interview med Glamour.

»Når man er klar, tænker man: 'Okay, lad os gøre det. Lad os tackle dette sidste år. Lad os komme væk herfra,'« siger hun.

At hun ikke er helt så lun på at skulle optage serien skyldes, at den tager med af hendes tid. Og det er noget, som gør, at hun ikke har tid til at lave de projekter, 'hun brænder for'.

»Så jeg er klar til at sige 'tak og farvel',« slår hun fast.

Det skal dog ikke lyde som om hun slet ikke har noget til overs for den serie, der har gjort hende til en stjerne, for hun slår fast, at hun nu er klar til nye projekter på grund af alt det, som hun har lært under produktionen af 'Stranger Things'.

Men at det snart er slut, kommer hun ikke til at sørge over.

»Der er ingen, der dør. Når det er slut, kommer jeg stadigvæk til at kunne se alle de folk (som er med i serien, red.).«

I 'Stranger Things' spiller hun karakteren Eleven. En rolle, som har blandt andet har sikret hende nomineringer til SAG- og Emmy Awards.