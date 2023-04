Michael J. Fox var kun 29 år gammel, da han blev diagnosticeret med Parkinson sygdom.

Med så alvorlig en sygdom går det meget op og ned. Sidste år fortalte han med glæde, at endelig var begyndt at gå igen, efter balanceproblemer havde gjort, at han både brækkede kindben, albuen og skulderen.

Nu er der dog nye, mere dystre toner fra skuespilleren.

»Jeg vil ikke lyve. Det bliver hårdere, det bliver sværere. Det bliver sværere hver dag. Men det er sådan, det er,« fortæller han i traileren til et kommende interview med CBS Sunday Morning.

Den nu 61-årige skuespiller føler sig da også ret sikker på, at hans sygdom, og sådan som den udvikler sig, gør, at han ikke kan forestille sig at blive 80.

»Du dør ikke af Parkinson, du dør med Parkinson. Jeg har tænkt på dødeligheden af det, og jeg kommer ikke til at blive 80. Jeg bliver ikke 80.«

I interviewet fortæller skuespilleren også, at han er blevet opereret i rygsøjlen, hvor han havde en godartet tumor. Det var denne, der gav ham førnævnte balanceproblemer, så han begyndte at falde og brække knogler flere steder i kroppen.

»Og det er en stor dræber, når man har Parkinson. At falde, at få lungebetændelse … det er alle de små ting, der får dig,« forklarer han.

Michael J. Fox er kendt og elsket for mange skuespilsprojekter, men især 'Tilbage til Fremtiden'-filmene.