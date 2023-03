Lyt til artiklen

Den tidligere Spice Girl, Melanie Brown, bedre kendt som Mel B, har ikke meget tiltro til det britiske politi.

Faktisk så lidt, at hun ikke selv vil ringe til politiet for at anmelde en sag om hustruvold, hvis det var tilfældet i dag.

Det fortæller hun i et interview med BBC.

»Jeg ville ikke ringe til politiet, fordi jeg ville ikke vide om, de ville tage det seriøst,« siger Mel B til BBC Newsnight.

Den tidligere Spice Girl har siden 2018 været fortaler for ofre for vold i hjemmet, efter hun selv kom ud af, hvad hun beskriver som et voldeligt forhold.

I forbindelse med sin skilsmisse fra eksmanden filmproduceren Stephen Belafonte, rettede Mel B voldsomme anklager om både fysisk og psykisk vold. Stephen Belafonte har nægtet gennem alle årene, Melanie Browns beskyldninger.

Derfor mener Mel B, at hele retssystemet i Storbritannien burde få en alvorlig genopbygning for at politiet kan få bedre uddannelse i af spotte tegnene på at en person er offer for vold.

Ifølge BBC viser den seneste kriminalitetsundersøgelse for England og Wales, at næsten 2,5 millioner mennesker, heraf 1,7 millioner kvinder og næsten 700.000 mænd, oplevede vold i hjemmet indtil marts 2022.

Mel B har i interviewet med BBC Newsnight beskrevet vold i hjemmet som en epidemi – det samme gør hun i sit seneste opslag på Instagram.

'Vi har en epidemi på vores hænder, og der skal ske ændringer. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at sikre mig, det sker,' skriver hun.