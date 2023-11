Denne tirsdag har skuespillerinden Megan Fox udgivet en opsigtsvækkende bog.

I poesibogen 'Smukke fyre er giftige' åbner den 37-årige skuespillerinde ikke mindst op om, at hun og hendes forlovede, den fire år yngre rapper Machine Gun Kelly, mistede et fælles barn.

I et interview med Good Morning America bekræfter Megan Fox så, at de to poetiske digte om den ufrivillige abort i 11. uge af graviditeten ikke er fiktion.

»Jeg har aldrig været igennem noget lignende i mit liv. Jeg har tre børn, så det var meget svært for os begge, og det sendte ud os på en vild rejse sammen og hver for sig i forsøget på at navigere i, hvad det her betyder? Og hvorfor skete det?« fortæller Megan Fox i tv-udsendelsen.

Musikeren Machine Gun Kelly og skuespilleren Megan Fox har dannet par i omtrent tre og et halvt år. Foto: RB/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Musikeren Machine Gun Kelly og skuespilleren Megan Fox har dannet par i omtrent tre og et halvt år. Foto: RB/AP/Ritzau Scanpix

I digtene beskriver Megan Fox en ultralydsscanning af en lille pige på ti uger og en dag.

»Jeg vil holde din hånd. Høre dit grin,« lyder det i digtet. »Men nu. Er jeg nødt til at sige. Farvel«.

Megan Foxs forlovede Machine Gun Kelly – med det borgerlige navn Colson Baker – har for halvandet år siden selv dedikeret en Billboard Music Awards-optræden med kærlighedssangen 'Twin Flame' til Megan Fox til deres 'ufødte barn'.

Megan Fox og Machine Gun Kelly har dannet par mere eller mindre fast i tre og et halvt år, herunder to år som forlovede.

Til Billboard Music Awards søndag 15. maj 2022 i Las Vegas mødte Megan Fox og Machine Gun Kelly op på den røde løber sammen. Under musikerens optræden til prisuddelingen dedikerede han seancen til parrets 'ufødte barn'. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Til Billboard Music Awards søndag 15. maj 2022 i Las Vegas mødte Megan Fox og Machine Gun Kelly op på den røde løber sammen. Under musikerens optræden til prisuddelingen dedikerede han seancen til parrets 'ufødte barn'. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Megan Fox har i forvejen tre børn fra forholdet med skuespilleren Brian Austin Green, som hun var ved at blive skilt fra, da hun fandt sammen med Machine Gun Kelly.

Det tidligere skuespillerpar har sammen den 11-årige Noah Shannon, den 9-årige Bodhi Ransom og den 7-årige Journey River sammen.

Machine Gun Kelly har selv den 14-årige datter Casie Colson Baker fra forholdet med ekskæresten Emma Cannon.

Hør seneste afsnit af B.T.s sladderpodcast 'Det vi taler om' herunder.