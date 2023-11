Matthew Perry blev i denne uge begravet i stilhed.

Det skriver flere medier som Deadline, Variety, People og ET Online.

Han blev stedt til hvile på Forest Lawn Memorial Park i Los Angeles.

Med til begravelsen var de fem medstjerner fra serien 'Venner' – Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Lisa Kudrow.

Ifølge TMZ var der kun 20 mennesker med til ceremonien. Heriblandt også hans familie.

Skuespillerens sidste hvilested ligger ikke langt fra Warner Bros-studiet, hvor 'Venner blev optaget.

Tidligere på ugen kom de fem skuespillere med en fælles udtalelse, hvor de fortalte, at de er knuste over tabet af Matthew Perry.

'Vi er knuste over vores kære ven Matthew Perrys død. Han var et komisk geni, noget hele verden fik lov til at opleve, og hans arv vil leve videre i så mange menneskers hjerter.'

'Vi er alle så fuldstændig knuste over tabet af Matthew. Vi var mere end bare kollegaer. Vi er en familie.'

Matthew Perry døde i sit hjem i Los Angeles. Hans assistent fandt ham druknet i et boblebad.

Skuespilleren blev kun 54 år gammel.

Selvom han - især med sin karakter Chandler Bing fra 'Venner' - bragte smil til millioner af mennesker, levede han selv et kompliceret liv, hvor han undervejs kæmpede med alkohol- og stofmisbrug.

