Britney Spears er lige på trapperne med sine memoirer.

Og det lader ikke til, at hun har tænkt sig at være nærig med afsløringerne.

People har fået lov til at læse et uddrag af bogen, hvor hun fortæller, hvordan hun og Justin Timberlake – som fra 1999-2002 dannede par – på et tidspunkt måtte træffe en stor beslutning.

Hun blev nemlig gravid i slutningen af år 2000.

Ifølge bogen ønskede Britney Spears at få Justin Timberlakes barn, men efter nogle følelsesladede snakke blev de begge enige om, at en abort var den rigtige beslutning.

'Justin var bestemt ikke glad for graviditeten. Han sagde, at vi ikke var klar til at få en baby i vores liv, at vi var alt for unge,' skriver Spears om graviditeten i bogen ifølge People.

Begge var omkring 19 år på det tidspunkt.

Også TMZ og Page Six skriver, at Britney Spears kommer med den store afsløring i sin kommende bog.

Britney Spears blev senere mor til to drenge, som hun fik sammen med sin anden mand, Kevin Federline.

Popstjernen var i lang tid under sin fars formynderskab, men det blev hun løst fra i 2021, og nu er hun altså fri til at fortælle sin historie.