'Hr. præsident, jeg mener, at du er skyldig i forræderi og burde blive hængt offentligt. Det samme med din søn. Hvad er dit svar til det?'

Sådan lød det i et tweet fra skuespilleren John Schneider, som dog hurtigt blev slettet igen.

Joe Biden har ikke svaret på det, men det har Secret Service, der blandt andet står for præsidenten og dennes families sikkerhed, ved at åbne en efterforskning af skuespilleren.

Det skriver Deadline.

Hverken Det Hvide Hus eller Secret Service har officielt kommenteret sagen, men kilder, som er tæt på forløbet, fortæller til Deadline, at en efterforskning er i sin tidligere fase.

»Vi ser på alle trusler mod de personer, vi beskytter, og på grund af hensigten falder dette ind under definitionen af en trussel,« siger den unavngivne kilde.

En trussel mod præsidenten, der anses som troværdig, er en føderal forbrydelse, som kan give op til fem års fængsel og bøde på næsten 1,7 millioner kroner.

I den mildere ende kan det også ende med, at personen, som har fremsat truslen, kan få begrænset sine muligheder for at gå online.

Deadline har også talt med John Schneider, som på ingen måde mener, han har truet præsident Joe Biden.

»Jeg hverken sagde eller antydede noget sådant. På trods af overskrifter, der hævder det modsatte, opfordrede jeg absolut ikke til en voldshandling eller truede en amerikansk præsident, som mange andre berømtheder tidligere har gjort,« siger han og fortsætter:

»Det er min holdning, som jeg har ret til at have, at nogle af vores ledere i Washington er på afveje, og at korruptionen florerer i både ind- og udland.«

John Schneiders bemærkning kom som svar på et tweet fra Joe Biden, hvor præsidenten skrev, at Donald Trump udgør en fare mod mange ting i USA, men allermest mod demokratiet.

Den 63-årige skuespiller er især kendt for sine roller i serierne 'The Dukes of Hazzard' og 'Smallville'.