Det er ikke ny viden, at forholdet mellem Brad Pitt og adoptivsønnen Maddox Jolie-Pitt er mere end anstrengt.

Fem dage før Angelina Jolie bad om en skilsmisse, røg Brad Pitt og Maddox i så voldsomt et skænderi med hinanden om bord på et privatfly, at FBI og Los Angeles' myndigheder blev sat til at undersøge anklager om børnemishandling – en sag, hvor Brad Pitt dog blev helt renset.

Et tre år gammelt Instagramopslag fra adoptivsønnen Pax Jolie-Pitt, som Daily Mail har fundet, viser dog, at det ikke kun er Maddox, som har problemer med skuespilleren – eller i hvert fald havde.

I opslaget, der ovenikøbet blev delt på fars dag, storsviner Pax sin adoptivfar.

Angelina Jolie adopterede Pax, da han var tre år gammel. Året efter adopterede Brad Pitt ham også officielt. Foto: Hubert Boesl/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Angelina Jolie adopterede Pax, da han var tre år gammel. Året efter adopterede Brad Pitt ham også officielt. Foto: Hubert Boesl/AP/Ritzau Scanpix

'Tillykke med fars dag til det her verdensklasse røvhul,' starter han, mens billedet viser Brad Pitt, der modtager en Oscar.

'Du beviser gang på gang, at du er en forfærdelig og foragtelig person. Du har ingen omtanke eller empati over for dine fire yngste børn, som skælver af frygt, når de er i nærheden af dig,' lyder det videre, mens svadaen også slår fast, at Brad Pitt aldrig vil forstå den smerte, han har voldt sin familie.

Pax skriver, at adoptivfaren har gjort livet til et konstant helvede for dem, der var ham nærmest, og at sandheden nok skal komme frem en dag.

'Så glædelig fars dag, dit fucking forfærdelige menneske.'

Ifølge Daily Mail er kontoen, som Pax delte storyen på, privat og følges kun af venner og familie.

De fire børn, Brad Pitt ifølge Pax fik til at skælve, er adoptivdatteren Zahara samt hans og Angelina Jolies tre biologiske børn Shiloh, Knox og Vivienne.

Hvorfor storyen, der som nævnt er tre år gammel, pludselig er vendt tilbage i mediebilledet vides ikke, men det falder dog sammen med en anden, få dage gammel historie om adoptivdatteren Zahara.

I weekenden blev hun optaget i en studenterforening på sit college. En begivenhed, Angelina Jolie, Maddox og Pax overværede.

På de sociale medier er der blevet delt en video, som viser optagelsen, og her præsenterer Zahara Marley Jolie-Pitt sig for sine søstre i studenterforeningen.

Der er bare lige én detalje – hun har fjernet Pitt fra sit navn, og i stedet råbte hun kun 'Zahara Marley Jolie'.