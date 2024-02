Den lange hårde skilsmisse mellem de to superstjerner Kevin Costner og Christine Baumgartner er endelig blevet bragt til vejs ende.

Tilbage i september blev de to enige om en aftale for skilsmissen. Men nu er den altså endeligt gennemført.

Det skriver det amerikanske underholdningsmedie TMZ.

Det var især spørgsmålet om børnebidrag, der bidrog til striden mellem de to.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Christine Baumgartner i juli forlangte, hvad der svarer til mere end en million danske kroner om måneden fra eksmanden.

Beløbet i det endelige forlig skulle dog være endt på et noget lavere beløb.

På trods af det ville Bodyguard-stjernen tilbage i september dog ikke kalde resultatet for en sejr.

»Når du har haft så langt et liv med nogen, så er der ikke nogen vinder. Det er den store, skøre ting, vi kalder livet,« sagde han til Fox News efter rettens afgørelse.

Hvor meget børnebidraget er endt på, ved mediet ikke, men det skulle ikke være i nærheden af det, som Christine Baumgartner bad om.

Hun skulle dog alligevel have fået mere, end ægtepagten foreskrev, som belønning for at skrive under på forliget.

De to har tre børn sammen. Det var tilbage i maj 2023, at Christine Baumgartner anmodede om skilsmisse.