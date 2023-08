Britney Spears 29-årige ægtemand, Sam Asghari, har søgt om skilsmisse fra sangeren.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt TMZ, der har set skilsmissebegæringen og det internationale nyhedsbureau AP.

Parret nåede at være mand og kone i 14 måneder.

I skilsmissebegæringen har danseren skrevet, at det er 'uforenelige forskelle', der har gjort udslaget for skilsmissen.

Sam Asghari beder i ansøgningen om partnerbidrag og betaling af hans advokater i forbindelse med skilsmissen.

Der er dog ifølge TMZ noget langt mere interessant i begæringen om skilsmisse.

Her skulle Sam Asghari nemlig have skrevet, at han ønsker at underkende den ægtepagt, som Britney Spears fik ham til at underskrive i forbindelse med deres bryllup.

Her blev det gjort klart, at hendes midler er hendes separate ejendom og ikke ville skulle deles ved en potentiel skilsmisse.

Nu skal en dommer så vurdere, om Sam Asghari har ret til mere end det, som de oprindeligt havde aftalt i ægtepagten.

Begæringen blev indgivet 28. juli.

Ifølge People, der har talt med kilder tæt på parret, skulle der længe have været problemer mellem de to.

Britney Spears har angiveligt benægtet anklager om, at manden skulle have været hende utro.

De to skulle dog have haft et større skænderi omkring deres forhold, der i sidste ende har ledt til, at de har valgt at gå hver til sit.

Hverken Britney Spears repræsentanter eller Sam Asgharis har kommenteret skilsmissen endnu.