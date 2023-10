En uge før Matthew Perrys tragiske dødsfald modtog hans gamle ven Ione Skye ud af det blå beskeder fra den kendte skuespiller.

I et opslag på Instagram deler Ione Skye, der spillede sammen med Perry i filmen 'A Night in the Life of Jimmy Reardon' i 1988, at de to udvekslede beskeder kort før hans død.

Ione Skye fortæller i sit opslag, at hun elskede sin ven Matthew Perry. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ione Skye fortæller i sit opslag, at hun elskede sin ven Matthew Perry. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix

»Hej. Jeg håber, alt er godt. Jeg var i gang med at meditere (jeg mediterer nu) og 'In your eyes' begyndte at spille. Og jeg tænkte med det samme på dig og hvor smuk, du er,« skrev han i beskeden med reference til hendes rolle i filmen 'Say Anything'.

Skuespilleren svarede sin gamle ven hurtigt.

»Åh. Det elsker jeg at høre,« skrev hun.

Derefter udvekslede de beskeder om, at de begge havde det godt, og at han pludselig havde tænkt på hende, mens han sad i sin lejlighed.

Matthew Perry blev fundet død søndag eftermiddag i sit hjem i Los Angeles.

I en udtalelse til People fortalte skuespillerens familie, at de var ødelagte over det pludselige dødsfald.

»Vi er knuste over dette tragiske tab af vores elskede søn og bror. Matthew bragte så meget glæde til denne verden både som skuespiller og ven. I betød alle så meget for ham, og vi værdsætter den store kærlighed.«

Matthew Perry blev 54 år gammel.

Han blev fundet i sit spabad i haven af sin assistent, der hurtigt ringede efter en ambulance.

Der er endnu ikke svar på obduktionen af skuespilleren.