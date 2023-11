»Det er vigtigt for os som familie at ære Matthews minde.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra Matthew Perrys familie til People.

Skuespilleren har i mange år kæmpet med alkohol- og stofmisbrug, og har i mange år været åben omkring sin afhængighed.

Før hans tragiske død planlagde han at etablere en fond til støtte for dem, der lider af stofmisbrug.

I kølvandet på hans død har Matthew Perrys familie bragt det mål til virkelighed.

»Det potentiale, som Matthew Perry Foundation har til at hjælpe dem, der lider af denne sygdom, er noget, vi er stolte af at bringe ud i verden,« lyder det i familiens udtalelse til People.

Fondens hjemmeside indeholder i øjeblikket et sort-hvid foto af den afdøde skuespiller sammen med et inspirerende citat om hans ønske om at hjælpe andre.

»Når jeg dør, vil jeg ikke have, at 'Venner' skal være den første ting, der bliver nævnt . Jeg vil gerne hjælpe andre skal være den første ting, der bliver nævnt. Og jeg kommer til at leve resten af ​​mit liv og bevise det,« lyder det.

Matthew Perry døde i sit hjem i Los Angeles, hvor han blev fundet druknet i et boblebad. Skuespilleren blev kun 54 år gammel.

Gennem 10 sæsoner spillede han med i den succesfulde amerikanske serie 'Friends'.

Tidligere er de fem Friends-stjerner også kommet med en fælles udtalelse:

'Vi er knuste over vores kære ven Matthew Perrys død. Han var et komisk geni, noget hele verden fik lov til at opleve, og hans arv vil leve videre i så mange menneskers hjerter,' skrev de blandt andet.