Den foreløbige retsmedicinske rapport giver ingen nye svar på, hvorfor Matthew Perry pludselig døde i weekenden.

Sådan lyder det, efter at der sent søndag er blevet udført en indledende obduktion på 'Venner'-stjernen.

Det skriver en stribe amerikanske medier.

Ingen klar dødsårsag er derfor angivet i rapporten. Den er blevet 'udskudt', indtil der eksempelvis er kommet svar på flere undersøgelser, lyder det.

Eksempelvis afventes resultaterne af de toksikologiske resultater stadig.

Matthew Perry blev lørdag eftermiddag lokal tid fundet livløs i en jacuzzi i sit hjem i Los Angeles.

En talsmand for Los Angeles Police Department har til CBS udtalt, at der ingen skader var at finde på den populære skuespillers krop.

På samme måde skriver flere medier, at politiet ikke mistænker, at der skulle være sket en forbrydelse.

Matthew Perry udgav sidste år selvbiografien 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing', hvori han fortalte om det mangeårige misbrug, der flere gange har været tæt på at koste ham livet.

Han fortalte dog også, at han på daværende tidspunkt havde været ædru i 18 måneder.

I de amerikanske medier lyder det, at der ikke skulle være blevet fundet ulovlige stoffer i Matthew Perrys hjem.

Selvom det forventes at kunne tage flere uger, inden en endelig dødsårsag kan fastsættes, er hans lig blev frigivet til familien.

Skuespilleren blev 54 år.