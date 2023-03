Lyt til artiklen

Matthew McConaugheys kone var ombord på det Lufthansa-fly, der onsdag måtte nødlande grundet kraftig turbulens.

Det afslører Camila Alves McConaughey selv i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller om den kaotiske oplevelse.

»På flyvningen fik jeg at vide, at flyet faldt næsten 1200 meter, syv mennesker måtte på hospitalet, alt fløj overalt. Flyet var et KAOS, og turbulensen blev ved og ved,« skriver hun blandt andet i opslaget – og noget kunne da også tyde på, at hun havde sin kendte husbond med på flyet.

Camila Alves McConaughey noterer nemlig, at hun er taknemmelig over for flyselskabet for den indkvartering, hun fik i Washington, efter flyet måtte omdirigeres, og skriver, at hun og ægtemanden nåede i baren »et minut før lukketid.«

Matthew McConaughey har dog ikke selv udtalt sig om, hvorvidt han var med på den turbulente tur.

Flyet, der var på vej fra Texas og havde kurs mod Tyskland, blev ramt af kraftig turbulens, der medførte at flere passagerer kom til skade.

Den pludselige turbulens havde besætningen ikke mulighed for at forudse, da denne kom uden synligt uvejr. Et fænomen, der kaldes klar luftturbulens.

Matthew McConaughey og Camila Alves McConaughey har været gift siden 2012 og har sammen tre børn.