En rigtig god ven kan nogengange føles som et familiemedlem.

Men tænk, hvis du pludselig blev i tvivl om, hvorvidt det faktisk forholdt sig sådan.

Den situation står de to verdensstjerneskuespillere Woody Harrelson og Matthew McConaughey i. Det fortæller sidstnævnte i den amerikanske morgenvært Kelly Ripas podcast 'Let's Talk Off Camera'.

De to skuespillere har længe været nære venner og er også snart aktuelle i en ny tv-serie, der meget oplagt hedder 'Brother from antoher mother'.

Og det var lige præcis deres tætte relation de to sad og snakkede om på en ferie til Grækenland, da Matthew McConaugheys mor pludseligt udbrød:

»Woody, jeg kendte din far.«

Måden, hun sagde det på, gjorde, at alle med det samme var klar over, at de to ikke bare var tilfældigt bekendte.

Kan du se ligheden? Foto: Chris Pizzello Vis mere Kan du se ligheden? Foto: Chris Pizzello

»Vi lavede nogle udregninger og fandt ud af, at hans far var på orlov, samtidigt med at min mor og far gik igennem deres anden skilsmisse,« fortæller Matthew McConaughey i podcasten.

Og så bliver spørgsmålet rejst i podcast-studiet: Kan Woody Harrelsons far og Matthew McConaugheys mor være Matthew McConaugheys sande forældre?

Svaret vides ikke, han har nemlig ikke taget en dna-test. Endnu.

»Det er lidt nemmere for Woody at sige: 'kom nu lad os gøre det,' for hvad har han på spil? Det er lidt sværere for mig, fordi der er en chance for, at jeg skal sige 'Vent lige lidt, prøver du at fortælle mig, at min far ikke er min rigtige far, efter jeg i 53 år har troet det?' Jeg har mere på spil,« siger han til store grin fra studiet.

Woody Harrelsons far var heller ikke hvem som helst. Charles Harrelson var lejemorder og har blandt andret dræbt en højtstående dommer tilbage i 1979.

Matthew McConaugheys forældre giftede sig med hinanden af tre forskellige omgange og blev skilt to gange. Faren til skuespilleren døede i 1992.