På skærmen udgjorde de vel et af de allerbedste venskaber, der nogensinde er set: Joey og Chandler.

Men også i virkelighedens verden var Matt LeBlanc og Matthew Perry nære venner.

Derfor har sidstnævntes pludselige død også været en hård omgang. Det fortæller Matt LeBlanc i et opslag på Instagram, hvor han også har delt en række billeder af de to fra 'Venner'.

'Det er med tungt hjerte, jeg siger farvel. De stunder, vi havde sammen, er ærligt talt blandt de bedste i mit liv. Det var en ære at dele scene med dig og at kalde dig min ven. Jeg vil altid smile, når jeg tænker på dig, og jeg vil aldrig glemme dig. Aldrig,' skriver han og fortsætter:

View this post on Instagram A post shared by Matt LeBlanc (@mleblanc)

'Spred dine vinger og flyv bror, du er endelig fri. Og jeg går ud fra, at du beholder de 20 dollar, du skylder mig.'

Sammen med Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox og David Schwimmer, deltog 56-årig Matt LeBlanc i den private begravelse for Matthew Perry på Forest Lawn Memorial Park i Los Angeles.

Tidligere er de fem også kommet med en fælles udtalelse:

'Vi er knuste over vores kære ven Matthew Perrys død. Han var et komisk geni, noget hele verden fik lov til at opleve, og hans arv vil leve videre i så mange menneskers hjerter,' skrev de blandt andet.

Matthew Perry døde i sit hjem i Los Angeles. Hans assistent fandt ham druknet i et boblebad.

Skuespilleren blev kun 54 år gammel.