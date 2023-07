1,7 milliarder danske kroner.

Så mange penge er den stenrige amerikanske skuespiller Matt Damon gået glip af.

Det afslørede han for nylig, da han gæstede CNN-programmet 'WHO's Talking to Chris Wallace'.

For tilbage i 2009 blev Matt Damon tilbudt ikke bare hovedrollen i 'Avatar', han blev også tilbudt en procentdel af den storindbringende og Oscar-vindende filmserie.

»Det var i hvert fald et skrækkeligt beløb som det,« joker Matt Damon om de 1,7 milliarder kroner, han kunne have haft på bankbogen nu.

Matt Damon er for tiden aktuel i Christopher Nolans stort anlagte krigsfilm 'Oppenheimer', som han her er til premieren på i London. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Matt Damon er for tiden aktuel i Christopher Nolans stort anlagte krigsfilm 'Oppenheimer', som han her er til premieren på i London. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Faktisk er han sikker på, at beløbet er 'det højeste, nogen skuespiller nogensinde har takket nej til'.

Dog må den rekord stadig menes at være gået til Sean Connery.

Den afdøde James Bond-skuespiller takkede nemlig nej til både rollen som Gandalf og høje procenter fra salget af 'Ringenes Herre'-trilogien, fordi han 'bare ikke fangede' universet.

Og det var altså et tilbud, der i bagklogskabens lys kunne have indbragt Sean Connery over 3 milliarder danske kroner.

Men årsagen til Matt Damons nedadvendte tommelfinger til hans lukrative 'Avatar'-tilbud skal altså findes i, at han på daværende tidspunkt var forpligtet til at færdiggøre sin actionfilmserie 'Bourne'.

Hovedrollen i den første 'Avatar'-film gik i stedet til Sam Worthington.

Denne første film, ud af de i alt fem planlagte, skulle have indbragt omtrent 20 milliarder kroner siden udgivelsen.

Neytiri (Zoe Saldana) og Jake (Sam Worthington) fik i stedet hovedrollerne i 'Avatar', der sidste år udkom med sin anden film, og fortsat har tre mere på vej. Foto: 20th Century Fox Vis mere Neytiri (Zoe Saldana) og Jake (Sam Worthington) fik i stedet hovedrollerne i 'Avatar', der sidste år udkom med sin anden film, og fortsat har tre mere på vej. Foto: 20th Century Fox

Den længe ventede efterfølger 'Avatar: The Way of the Water' fra sidste år har også allerede indtjent mere end 15,4 milliarder.

Matt Damon har dog ikke ladet de mange tabte penge stoppe hans karriere – eller hans indtjening.

For tiden er han aktuel i Christopher Nolans krigsfilm 'Oppenheimer'.

Og så er han altså stadig en af verdens mest eftertragtede skuespillere – og ikke mindst stadig god for op mod 370 millioner kroner.