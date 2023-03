Lyt til artiklen

For tiden kan man gå i biografen og se skuespilleren Jonathan Majors i film som 'Creed 3' og Marvel-filmen 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'. Men midt i hans karrieres højdepunkt er han blevet anholdt.

Lørdag blev Jonathan Majors anholdt i en lejlighed, efter alarmcentralen i New York modtog et opkald. Da det lokale politi ankom til lejligheden, blev de mødt af Jonathan Majors og en 30-årig kvinde med skader på hoved og hals. Politiet i New York har bekræftet forløbet til flere amerikanske medier, heriblandt CNN og New York Times.

Skuespilleren er efterfølgende blevet anholdt og anklaget for flere tilfælde af overfald og chikane efter episoden, der bliver klassificeret som et 'husspektakel'. Imidlertid er der ingen beretninger om, hvilken relation Jonathan Majors har til kvinden.

Politiet har også bekræftet, at kvinden blev taget til en lokal skadestue grundet sine skader, mens Jonathan Majors advokater har udtalt, at skuespilleren er »komplet uskyldig«.

Ud over at være med i store film som 'Creed' og forskellige Marvel-film havde Jonathan Majors lige landet en stor kampagne for det amerikanske millitær. Det drejede sig om en helt ny række af reklamer for militæret.

Ifølge mediet Deadline var aftalen flere millioner dollar værd, men efter Jonathan Majors anholdelse er samarbejdet sat på pause, mens en dom ventes.

Retsagen ventes at begynde 8. maj i New York.