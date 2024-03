Gud spurgte Madonna, om hun ville med - men hun sagde nej.

Sådan forklarer popstjernen om sit voldsomme sygdomsforløb sidste sommer, hvor hun lå i kunstig koma i fire dage.

Det skriver Sky News.

For et par dage siden holdt stjernen nemlig et ni minutter langt oplæg om sin sygdom til et af de første shows på hendes turné 'The Celebration Tour'.

Her fortæller hun blandt andet at hendes læge, David Agus, er blandt publikum, og at hun ringede til ham hver dag under sit sygdomsforløb.

»Jeg ville ofte spørge ham, hvornår jeg fik min energi tilbage, hvornår jeg ville føle mig som mig selv, og hvornår jeg kunne fortsætte min turné,« siger Madonna fra scenen.

For hun var nemlig så syg, at hun ikke kunne gå fra sin seng til toilettet, fortæller hun.

Hun afslører også, at hun under sin indlæggelse takkede nej til et tilbud fra Gud.

»Mit første ord efter min koma var 'nej'. Jeg er sikker på, at Gud spurgte mig, om jeg ville med, men jeg sagde nej,« siger hun.

Madonna var ramt af en alvorlig bakteriel infektion, der blandt andet påvirkede hendes nyrer, og derfor blev hun lagt i kunstig koma.

Da hun efterfølgende skulle komme sig derhjemme, var selv simple ting, som at »bevæge sig ud i haven og nyde solen«, svære.

»Det var mærkeligt at føle, at jeg ikke var i kontrol længere. Jeg skulle lære at give slip,« siger hun.

Hun tilføjer også, at hun undervejs i forløbet er blevet støttet af sine seks børn, og at de er årsagen til, at hun »kæmper videre«.

Turneen, der blev udskudt sidste år grundet sangerens sygdom, markerer Madonnas 40-års jubilæum som popstjerne.

Den er dog genoptaget efter sangerens bedring, og den fortsætter helt til april.