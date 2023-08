Tre tidligere dansere for sangeren Lizzo, der i juli optrådte på Roskilde Festival, har anklaget hende for krænkelser og for at skabe et fjendtligt arbejdsmiljø.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt BBC, der har set anklageskriftet.

De tre dansere anklager Lizzo for at have krænket dem seksuelt, religiøst, racediskriminering, diskrimination, overfald og ulovlig tilbageholdelse.

Arianna Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez har sendt deres anklage tirsdag.

Ifølge dokumenter fra sagen skulle danserne være blevet tvunget til at overære nedværdigende seksuel opførsel og skulle angiveligt være presset til at deltage i 'sex shows' mellem 2021 og 2023.

Den ene danser skulle angiveligt være blevet tvunget af Lizzo til at røre ved en anden persons bryster.

Lizzo, der er kendt for at være fortaler for kvinders kroppe i alle størrelser og former, skulle angiveligt have generet den ene danser, fordi hun var for stor.

Dansekaptajnen i Lizzos gruppe, Shirlene Quigley, er i dokumenterne anklaget for at have prøvet at presse sine egne kristne værdier på medlemmerne at gruppe.

Samt krænke en danser ved at have delt noget om hendes mødom på sociale medier.

I dokumenterne klager de tre dansere også over, at sorte dansere blev behandlet dårligere af producentfirmaet bag Lizzo, Big Grrrl Big Touring.

Angiveligt skulle sorte medlemmer af gruppen have fået fortalt, at de var 'dovne, uprofessionelle og havde dårlig attitude'.

Slutteligt anklager de Lizzo for ikke at have betalt dem en fair løn, mens de optrådte i Europa.

To af danserne blev fyret fra Lizzos dansehold, mens den sidste valgte at forlade sangeren, efter hun så, hvordan sine kollegaer blev behandlet.

Lizzo og hendes produktionsfirma har endnu ikke svaret på anklagerne.