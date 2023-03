Lyt til artiklen

København er blevet en verdensstjerne rigere.

Skuespilleren Lily Collins har sammen med sin mand, Charles McDowell, har nemlig købt hus af den danske forfatter Kim Fupz Aakeson.

Det skriver Ekstra Bladet.

B.T. har ligeledes fået oplysningerne bekræftet hos Tinglysningen, hvor man kan se, at adressen på Østerbro torsdag er overtaget af firmaet Case Study Copenhagen, der i CVR-registret står som ejet af Lily Collins og Charles McDowell.

'Emily in Paris'-stjernen har sammen med manden givet hele 14 millioner kroner for ejendommen, der tidligere blev solgt til forfatteren og hans kone Pernille Fischer i 2008 for 6,1 million kroner.

Salget har dermed også givet noget af en gevinst til forfatteren og konen.

Det har aldrig været hemmeligt, at skuespilleren er særdeles glad for Danmark.

Tidligere har Lily Collins holdt ferier i Nordsjælland og lagt billeder op, mens hun har besøgt restauranten Noma.

Det vides endnu ikke, om parret kommer til at bo fast i Danmark, men i beskrivelsen af deres firma, der har overtaget huset, står der, at man vil bruge firmaet til flere formål.

'Selskabets formål er at drive virksomhed inden for medieproduktion, ejendomsinvestering samt boligudlejning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed,' lyder det.

B.T. har kontaktet Kim Fupz Aakeson og Pernille Fischer for en kommentar om hussalget, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.