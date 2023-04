Lyt til artiklen

Den 37-årige britiske sangerinde og skuespiller, Lily Allen, er blevet diagnosticeret med ADHD.

Det skriver The Guardian.

Selv er hun ikke overrasket over nyheden, da det ligger i familien, men diagnosen har hun først fået, efter hun er flyttet fra England til USA.

»Det er kun sket, fordi jeg er her i Amerika, hvor de tager disse ting lidt mere seriøst, end de gør i England,« fortæller hun.

Selvom hun ikke er overrasket over nyheden, har hun alligevel haft behov for at slukke for sine sociale medier.

»For så snart jeg ser på det, kan det være timer af min dag, der er væk.«

Allen flyttede til New York City i 2020 sammen med sin mand, Stranger-Things skuespilleren David Harbour, og hendes to døtre, Ethel og Marnie.

Her har hun forklaret, at hun nyder en mere afsondret livsstil.

Lily Allen brød igennem med singlen 'Smile' i 2006 og indtil for ganske nylig har hun søgt nye veje som skuespillerinde.

I 2021 fik hun sin teaterdebut i '222: A Ghost Story' og i år får hun sin helt store tv-debut i den kommende serie 'Dreamland.'