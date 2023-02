Lyt til artiklen

Forsiderne blev ryddet i hele verdenen, da det i 2011 kom frem, at superstjernen Madonnas bror, Anthony Ciccone, levede som hjemløs.

Dengang kunne kendisbloggeren Perez Hilton fortælle, at broderen havde mistet arbejdet på sin brors vingård og nu levede under en bro i Michigan.

»Min familie vendte mig ryggen, da jeg havde det hårdt. Tror du ikke, jeg har stillet følgende spørgsmål en million gange: Hvorfor er min søster multimillionær, mens jeg er hjemløs på gaden?,« sagde Anthony Ciccone dengang ifølge sladderbloggen.

Nu rydder broderen igen forsiderne, men denne gang er det desværre af en endnu mere tragisk årsag.

Flere udenlandske medier, herunder BBC, skriver nemlig, at Anthony Ciccone er død i en alder af 66 år.

BBC skriver, at Anthony Ciccone har kæmpet med et alkoholforbrug, men at dødsårsagen endnu ikke er kendt.

Madonna har syv søskende, og det er en af dem – søsteren Melanie Ciccone – hvis bedre halvdel har offentliggjort nyheden om Anthony Ciccones død på sin Instagram.

Madonna har dog endnu ikke givet lyd fra sig om broderens død.