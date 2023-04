Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

17. marts døde skuespilleren Lance Reddick pludseligt. Han blev kun 60 år gammel, og tabet er blevet begrædt af flere tusindvis af fans.

Nu er hans dødsårsag blevet offentliggjort.

Det skriver TMZ, der har fået fat i skuespillerens dødsattest.

Ifølge dødsattesten døde Lance Reddick af iskæmisk hjertesygdom og hjerte-kar-sygdomme. Af dødsattesten fremgår det også, at Lance Reddick skulle kremeres.

Lance Reddick begyndte sin karriere for godt 30 år siden og var kendt fra en række film og tv-serier, heriblandt serien 'The Wire' og 'John Wick'-filmserien.

Politiet fortalte tilbage i marts til TMZ, at skuespilleren var blevet fundet død i sit eget hjem. Lance Reddick havde to dage før sin død delt en video på sine sociale medier, hvor han så ud til at være hjemme med sine hunde i stedet for at være med til 'Wick 4'-premieren i New York.

Reddick havde gennem 25 år været gift med sin kone Stephanie. Sammen fik de to børn, Yvonne og Christopher. På hans Twitter-profil sendte hun en rørende sidste hilsen til sin mand.

'Lance blev taget fra os for tidligt. Tak for al jeres overvældende kærlighed, støtte og smukke historier, som I har delt på disse platforme de seneste dage. Jeg ser jeres beskeder og har ikke en chance for at udtrykke, hvor taknemmelig jeg er for dem,' skrev hun.