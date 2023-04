Lyt til artiklen

Hun spillede med i film som 'Single White Female', 'Godfather lll' og 'Jackie Brown'.

Men pludselig fik Bridget Fonda nok og besluttede sig for at droppe Hollywood og skuespillet.

Den præcise årsag til stoppet har hun holdt for sig selv, men det er tidligere ment, at et trafikuheld i 2003, hvor hun kom til skade med ryggen, samt det faktum at hun året efter blev mor, fik hende til at vende filmverden ryggen.

Siden er hun yderst sjældent set i offentligheden. Da hun blev fotograferet sidste år i forbindelse med sin 58-års fødselsdag, var det 12 år siden, hun sidst var set i offentligheden.

Bridget Fonda unrecognizable during rare outing 20 years after quitting acting https://t.co/tsm42DA2MQ pic.twitter.com/xCQFNiw8GJ — Page Six (@PageSix) April 15, 2023

Nu er hun så set igen, og hun er, ifølge Page Six, uigenkendelig i forhold til dengang, hvor hun var Hollywoodstjerne.

Læserne lader dog ikke til at være så optaget at, at Bridget Fonda henover de sidste 20 år er blevet ældre. Det får til gengæld sindene i kog, at Page Six tilsyneladende ikke lader en pensioneret kvinde være i fred. Det fremgår tydeligt af Twitter, hvor kommentarerne blandt andet lyder.

Lad hende være! Hun lever et privat og uproblematisk liv i modsætning til visse andre ældre kendisser.

Jeg hader den her slags nyheder. Hun er gået på pension, og hun lever sit liv. Hun bliver ældre, som vi alle gør, lad hende være i fred.

Seriøst, lad hende være i fred.

Lad folk være, og lad dem ældes.

Nyhed: Folk ældes!

Hun er tilfreds med sit liv. Det er alt, der tæller.

Hvis Bridget Fondas efternavn virker bekendt, så er det, fordi hun er ud af en kendt Hollywoodslægt. Hendes bedstefar var Henry Fonda, hendes far var Peter Fonda, og hendes tante er Jane Fonda.