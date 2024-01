Han har gjort det før, og nu gør han det igen.

Kommer med opsigtsvækkende – og helt forkerte – bemærkninger.

Durek Verrett, er såkaldt shaman og forlovet med norske prinsesse Märtha Louise, har i en bog skrevet om, at kræft kan være selvpåført, ligesom han også har talt om, hvordan han kan kurere sygdommen.

Da coronakrisen buldrede, udtalte Durek Verrett også, at man kunne beskytte sig mod virussen ved at sende et mantra ud i universet.

Udtalelser, der har givet kraftig kritik – bogen blev blandt andet trukket tilbage af forlaget – og panderynker hos det norske kongehus.

Men det stopper altså ikke Durek Verrett fra at komme med vilde postulater. Denne gang om noget så alvorligt som selvmord.

I en video på sin Instagram siger han, at tanker om selvmord opstår på grund af en 'selvmordsånd', der 'overtager bevidstheden og spiller på dine følelser'.

Det skriver Dagbladet.

»Det, du skal gøre, er at sige: 'Ånd, sind, følelser og krop, skab et kraftfuldt energisk kraftfelt, der kan minde mig om, hvorfor jeg betyder noget, og hvorfor jeg er vigtig at have på denne planet. Lad mig observere, så jeg selv kan se det'. Tag en dyb indånding, og læg mærke til, hvad der sker,« siger han i videoen og fortsætter:

»Så kan du sige: 'Ånd, øg din kraft og vis mig, hvorfor jeg er vigtig'. Så vil du have fjernet selvmordsånden og taget kontrollen over dig selv igen.

Bemærkninger, der ikke høster meget ros hos Petter Eide, der leder af den norske landsforening for efterladte ved selvmord.

»Vi arbejder med det her hver dag, og det skræmmer mig, at han kan sige sådan noget. Det, han siger om selvmord, kan føre til flere selvmord – så slemt er det. Det er det modsatte af den professionelle rådgivning om selvmord,« siger Eide til Dagbladet.

Han siger videre, at Durek Verrett træder på de efterladte, der er til selvmord, som kan have det hårdt.

Frederik Walby, forsker i klinisk psykologi, erklærer sig enig i med Petter Eide.

»Jeg synes, det er både respektløst og spekulativt. Det er langt ude i kvaksalveriet, at han kommer med en så let udtalelse om et så alvorligt emne,« siger han.

Videre frygter han, at Verretts kommentar kan få dem, der er selvmordtruet, til at undlade at søge hjælp.

»Mennesker i sårbare situationer bør søge hjælp hos sundhedsvæsenet. Det er let tilgængeligt, og de har god ekspertise. Det er ikke noget, man skal gå igennem alene.«

Dagbladet har talt med Durek Verretts manager, Simon Eriksen Valvik, som siger, at indeholdet på shamanens hjemmeside er henvendt til de følgere, der er bekendt med hans metoder samt forståelse af shamanisme.

Han har også forelagt krikken for Verrett selv, som i en e-mail til Dagbladet blandt andet skriver, at han har stor respekt for læger og psykologer.

'Jeg prøver ikke at fortælle dem, hvordan de skal gøre deres arbejde. Det handler om at respektere hinanden og forstå, at vi alle har forskellige måder at hjælpe folk på. Mit mål er at tilbyde et alternativ, der er baseret på shamanismens gamle visdom – den har sin egen værdi og bestemt en plads i det store billede, når det handler om at tage sig af folks velbefindende,' skriver han også.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise bor til hverdag i Los Angeles.