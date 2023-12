Selvom det faktisk er syv uger siden, at Kourtney Kardashian og Travis Barker blev forældre til en lille dreng, er det først nu, realitystjernen deler billeder af sønnen.

Det gør hun på det sociale medie Instagram, hvor fans kan se den nyfødte Rocky.

Her har realitystjernen, der er den ældste af Kardashian-søstrene, delt billeder sammen med manden, hvor de holder den lille dreng.

I teksten har den glade mor bare skrevet 'ROCKY', der er navnet på den lille ny.

People Magazine, der er i besiddelse af barnets fødselsattest, skriver at sønnens fulde navn er Rocky Thirteen Barker.

Barnet blev født første november på et hospital i Los Angeles.

Det er den 44-årige mors fjerde barn og det første med trommeslageren fra bandet Blink-182.

De tre andre har hun med ekskæresten Scott Disick.

Det er også Travis Barkers fjerde barn.

Han har sine ældre afkom med Shanna Moakler.

Parret har ikke haft en nem graviditet, og de har tidligere delt, at Kourtney Kardashian måtte indlægges, fordi lægerne var bange for, at hun ville miste barnet.

Heldigvis fik lægerne reddet barnet.

'Jeg vil for evigt være taknemmelig for mine læger, der reddede min babys liv', skrev hun på Instagram i september efter indlæggelsen.