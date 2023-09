Travis Barker, trommeslager i Blink-182, måtte 1. september skynde sig hjem fra bandets Europa-turne, da konen Kourtney Kardashian blev indlagt.

Udmeldingen var, at der tale om 'et presserende familieanliggende.'

Og det må i den grad siges at passe. Onsdag aften har Kourtney Kardashian således delt årsagen til sin indlæggelse på Instagram. Det står nu klart, at parret var tæt på at miste deres ufødte søn.

'Jeg vil være mine fantastiske læger evigt taknemmelig for at redde vores babys liv. Jeg er evigt taknemmelig for min mand, som tog hjem fra turneen for at være sammen med mig på hospitalet og tage sig af mig bagefter, min klippe. Og til min mor, tak fordi du holdt mig i hånden gennem det her,' skriver hun.

Kourtney Kardashian har været igennem tre graviditeter, som hun beskriver som relativt nemme. Derfor var hun heller ikke forberedt på den frygt, der ramte hende, da hun pludselig skulle igennem fosterkirurgi.

'Jeg tror ikke at nogen, der ikke har været igennem en lignende situation, kan begynde at forstå den følelse af frygt. Jeg har fået en helt ny forståelse og respekt for de mødre, der har været nødt til at kæmpe for deres børn, mens de var gravide.'

Det var tilbage i juni, at Kourtney Kardashian afslørede den glædelige nyhed for verden - og sin mand.

Til en Blink-182 koncert holdt hun et skilt op med teksten:

'Travis, jeg er gravid'.

Barnet er parrets første sammen, men Kourtney Kardashian har tre børn fra sit tidligere forhold med Scott Disick, mens Travis Barker har to børn fra sit ægteskab med Shanna Moakler.

Parret er blevet gift hele tre gange. Senest i 2022, hvor det tredje bryllup var i Italien.

Første gang de sagde 'ja' var i Las Vegas, hvor brylluppet dog ikke var gyldigt.

Anden gang tog de brylluppet i Californien, hvor de endelig havde fået styr på deres vielsesattest.