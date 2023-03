Lyt til artiklen

Hollywoodstjernen Gwyneth Paltrow har i den grad vakt opsigt, efter hun i podcasten 'The Art of Being Well' har delt sin daglige rutine - herunder, hvad hun spiser.

Til morgen drikker hun kaffe og sellerijuice med citron eller citronvand. Til frokost spiser hun for det meste suppe lavet på fond. Til aften spiser hun et måltid, som baserer sig på det, der hedder palæo, der også kendes som stenalderkost.

Klippet, hvor Gwyneth Paltrow taler om sin kost, er blevet delt på TikTok, og det har fået flere diætister til at reagere.

De er yderst kritiske over for de måltider, som skuespilleren indtager. Især frokosten.

»Fond er ikke et ordentligt måltid. Det er ikke nok mad. Hun spiser ingenting,« skriver diætisten Lauren Cadillac i en kommentar til sin video, hvor hun reager på Gwyneth Paltrows gennemgang af sin dag.

Hun skriver også, at skuespilleren simpelthen ikke spiser nok i løbet af dagen.

I beskrivelsen til videoen sætter hun lidt flere ord på, hvad hun mener, problemet med skuespillerens daglige rutine, er.

»Det her er ikke wellness, det er sygdom. Det her er ikke nok mad, og slet ikke for én, der er 175 centimeter. Hold op med at følge og lytte til kendte mennesker for at få råd om helbred og wellness.«

Diætist Kim Lindsay har en delt en lignende video, hvor hun reagerer på klippet med Gwyneth Paltrow, og hun er på bølgelængde med sin kollega.

Hun slår blandt andet fast, at kaffe ikke er et måltid, og at boullionssuppe ikke er et afbalanceret måltid.

»Jeg er bekymret over, hvor mange der vil følge dette. Husk at spise regelmæssigt i løbet af dagen og at nyde mad som en del af en afbalanceret kost,« skriver hun.

Også tidligere medvært på talkshowet The View, Meghan McCain, har i en klumme for Daily Mail været ude med riven.

Hun mener blandt andet, at Gwyneth Paltrow ser meget ældre ud end 50 år, og hun sammenligner skuespillerens rutine med at være en del af en sekt.

»Hendes liv lyder som et helvede. Der er intet ved hendes dag, der lyder nærende eller tilfredsstillende.«

Gwyneth Paltrow står også bag livsstil- og wellnessbrandet Goop, som tidligere har markeret sig ved at sælge duftlys, der har duftet som skuespillerens vagina.