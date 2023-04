Den ikoniske talkshowvært Jerry Springer døde i denne uge.

Men kort før sin død nåede han at give et interview, hvor han fortalte, hvilket øjeblik, der i løbet af hans lange tv-karriere, var det lykkeligste.

Selvom Jerry Springer i næsten tre årtier havde talkshowet 'Jerry Springer', og derfor havde millioner af øjeblikke at vælge imellem, var det ikke hans eget program, som dannede ramme om øjeblikket.

Det var derimod den amerikanske udgave af 'Vild med dans', som han deltog i i 2006, og en helt særlig gæst i form af datteren.

»Da hun kom til Hollywood den aften, hvor vi lavede 'the waltz', og hun kom frem fra publikum, det var mit lykkeligste øjeblik i tv. Det var bare magisk. Det er mit bedste minde, og det var det hele værd på grund af det,« forklarer han i podcasten 'Celebrity Catch Up: Life After That Thing I did', skriver New York Post.

Waltz er et særligt dansetrin.

Jerry Springer blev nummer fem i konkurrencen, hvor han dansede med Kym Johnson, som også har været ude på sin Instagram og hylde Jerry Springer, efter den 79-årige tv-værts død.

»Jeg var så heldig at blive sat sammen med Jerry, og jeg var med det samme vild med ham. Han blev som en faderfigur for mig. Han var så klog, så rar, selvironisk og bare en god mand. Han ville være med i 'Vild med dans', så han kunne lære at danse til sin datters bryllup. Resten af mit liv vil jeg sætte pris på mindet om, hvordan jeg lærte Katie (Springer, red.) og Jerry at lave et waltz,« skriver hun.

Jerry Springer døde fredeligt i sit hjem i Chicago. Hvis du vil læse mere om den ikoniske tv-vært og hans betydning, kan du gøre det her.