Selvom amerikanerne i den seneste uge både har fået Joe Bidens måske sidste State of the Union-tale og har fejret kvindernes internationale kampdag, er det noget helt andet, der er løbet med opmærksomheden.

Nemlig et par bryster, placeret på 'Euphoria'-skuespilleren, Sydney Sweeney.

Under overskriften ‘Ugen, hvor Sydney Sweeneys bryster eksploderede’, har New York Post fortalt historien.

Faktum er, at Sweeneys barm har fyldt mediebilledet i USA i den seneste uge og har trukket kommentarer fra såvel en kongrespolitiker, adskillige medier og feminister.

Joe Biden blev i denne uge uforvarende kædet sammen med Sydney Sweeneys kavalergang. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden blev i denne uge uforvarende kædet sammen med Sydney Sweeneys kavalergang. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Historien tog sin begyndelse i sidste uge, hvor Sweeney var medvært på det ugentlige underholdningsprogram »Saturday Night Live«, og i den grad spillede på sine feminine fortrin, dels i en sketch, hvor hun var en 'Hooters'-servitrice, dels i en meget nedringet kjole, som ifølge New York Post efterfølgende gik i rundhyl på de sociale medier.

På X gik det demokratiske kongresmedlem Jared Moskowitz så langt som til at forbinde præsident Joe Bidens tale til nationen med de meget omtalte bryster.

I et tweet forbandt han et billede af en stift stirrende Joe Biden med et billede af Sweeneys kavalergang.

Godt nok slettede politikeren kort efter selv postet, med kommentaren: »Det var upassende. Jeg fjernede det.«

Men det var selvfølgelig for sent, for da var det allerede retweetet.

.@JaredEMoskowitz tweeted this and now it's deleted. pic.twitter.com/Z208pcgGho — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) March 8, 2024

Også på de seriøse medier er brysterne blevet flittigt kommenteret og blandt andet taget til indtægt for et opgør med wokeismen.

National Post har for eksempel stillet spørgsmålet:

»Er Sydney Sweeneys dobbelt-D-bryster et forvarsel om at wokeismens død?«

Mens The Spectator skrev:

»Jubiii! Brysterne er tilbage!«

En artikel, der i sig selv vakte furore på venstrefløjen, hvorfra forfatteren Ali Barthwell, har skældt skribenten ud for blandt andet at være »tykfobisk« og »misogyn«.

»Disse underlige konservative fremhæver Sydney Sweeney, fordi hun er en tynd, hvid cis-blondine med store bryster, fordi de er vrede over, at andre kropstyper også har været på tv,« skrev hun i følge New York Post.

Det kan godt være, vi er i 2024. Men et par bryster kan stadig løbe med al opmærksomheden.