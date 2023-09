»Det er hårdt for den person, som har diagnosen, men det er også hårdt for familien.«

Emma Heming havde svært ved at holde tårerne tilbage, da hun hudløst ærligt fortalte om ægtemanden, Bruce Willis', demenssygdom.

»Når de siger, at dette er de pårørendes sygdom, så har de ret,« tilføjede hun.

Mandag gæstede hun tv-programmet Today i anledning af World Frontotemporal Dementia Awareness week. Her lagde hun ikke skjul på, at hun gerne vil være med til at øge kendskabet til den sygdom, som har ramt hendes mand.

Den 68-årige verdensberømte Hollywoodskuespiller fik i februar i år diagnosen frontotemporal demens (FTD). Sygdommen ramte ham kun et år efter, at han havde fået konstateret afasi. En sygdom som giver ham en del kognitive vanskeligheder med for eksempel at tale.

Som følge af sygdommen valgte Bruce Willis i 2022 at stoppe sin karriere.

45-årige Heming har været sammen med Die Hard-skuespilleren siden 2009, og sammen har de døtrene Mabel og Evelyn på 11 og ni år sammen.

Derudover har Willis døtrene Scout, Tallulah og Rumer med ekskonen Demi Moore.

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



It was the blessing and the curse, Emma said of receiving Bruce s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf — TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023

Emma Heming var stærk påvirket, da hun fortalte om den »sorg og ulykke« det er at se sin mand gradvist forsvinde til sygdommen.

Hun understregede dog også, at det midt i alt det triste relateret til sygdommen er smukt at se de to døtres omsorg og kærlighed for deres far.

Da værten Hoda Kotb ville vide, om Bruce Willis selv er klar over, hvad der sker med ham, lød svaret:

»Det er svært at sige.«

Selve det at få diagnosen var ifølge Emma Heming både »en lettelse og en forbandelse.«

Det hjælper hende at vide, hvad der sker med hendes mand. På den måde kan hun bedre accepterer, at han har ændret sig, forklarede hun.

»Men det gør det ikke mindre smertefuldt. Men det at kunne acceptere sygdommen og bare det at vide, hvad det er, der sker med Bruce, gør det bare en lille smule nemmere.«