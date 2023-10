Den britiske komiker, forfatter og debattør Mark Steel har fået konstateret kræft.

Det afslører Mark Steel selv i en noget anderledes version af sine vanlige klummer for The Guardian.

Her fortæller den 63-årige britiske satiriker, at han har fået konstateret kræft i halsen, som har spredt sig til lymfekirtlerne.

Mark Steel forklarer, at han var gået til lægen, da han havde opdaget, at den ene side af hans hals var større end den anden.

Lægen sendte ham videre til hospitalet, hvor han blev scannet. Og her 'ændrede alt sig'.

Radiologen på hospitalet kunne konstatere, at han havde en stor, hård og ujævn knude i halsen.

Derfra startede desværre et kaotisk forløb, hvor Mark Steel blandt andet fik foretaget en biopsi, en MRI-scanning, en CAT-scanning og en biopsi til, da den første forsvandt under transporten.

Han blev også givet forskellige meldinger om, hvorvidt det overhovedet kunne konstateres at være kræft, han havde.

Den britiske komiker, forfatter og debattør Mark Steel har fået konstateret kræft. Foto: BBC Vis mere Den britiske komiker, forfatter og debattør Mark Steel har fået konstateret kræft. Foto: BBC

Men til sidst blev diagnosen endegyldig.

Og her blev Mark Steel også meddelt, at han ikke kan fortsætte med at turnere og optræde som komiker og satiriker for det næste halve år.

Men alt besværet betød ikke det store.

For det eneste vigtige var nyheden om, at kræften i halsen kunne behandles.

»Jeg hørte ikke noget af det. For i det øjeblik blev jeg forsikret om, at jeg næsten helt sikkert vil overleve det her,« skriver Mark Steel.

Han skal i løbet af de kommende dage opereres for at få bekræftet, hvor kræften har spredt sig til, og derefter kan han få fastlagt og begynde sin behandling.

»Jeg har det som om, der er en leopard i mit hus, låst inde i et rum. Jeg har kontaktet leopard-autoriteterne, og de har forsikret mig, at de er vant til at håndtere leoparder som den her, og de har en plan for at få fjernet leoparden. Det vil tage noget tid dog, og af og til kan jeg høre den brøle,« slutter Mark Steel sin klumme.

»Det er alt sammen meget beroligende. Men alligevel kan jeg flere gange om dagen tænke for mig selv: 'Vent lige engang, der er en leopard i mit hus.'«

Mark Steel har været en fremtræden debattør i det britiske mediebillede, hvor han både har haft sine egne ikke mindst satiriske tv- og radioprogrammer, samt skrevet klummer i en lang række toneangivende medier.